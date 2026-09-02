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Dünya
AA 02.09.2026 00:49

ABD, Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları'na katılımından dolayı tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları'na katılımından dolayı tebrik ederek, Türkiye'nin, uzayın barışçıl bir şekilde araştırılması ve kullanılmasına olan bağlılığını taahhüt ettiğini belirtti.

ABD, Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları'na katılımından dolayı tebrik etti

Bakanlıktan, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na imza atmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye, bugüne kadar Anlaşmaları imzalayan 71. ülke olup, uzayın barışçıl bir şekilde araştırılması ve kullanılmasına olan bağlılığını taahhüt etmektedir." ifadesi kullanıldı.

"Türkiye değerli bir NATO müttefikidir"

Anlaşmayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, ABD'li yetkililerle 31 Ağustos'ta Washington'da imzaladığı hatırlatılan açıklamada, "Türkiye, ABD'nin uzun süredir savunma işbirliği, bölgesel güvenlik ve ticari ortaklıklar konusunda yakından koordinasyon sağladığı değerli bir NATO müttefikidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Artemis Anlaşmaları'nın sorumlu uzay araştırmalarına rehberlik edecek pratik ilkeler seti olarak hizmet etmek üzere 2020 yılında Başkan Donald Trump'ın ilk döneminde kurulduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, sürdürülebilir sivil uzay faaliyetlerine ilişkin anlaşmaların ilkelerini onaylayan ABD'ye ve diğer ülkelere katıldığı kaydedildi.

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