Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.09.2026 00:32

Ürdün: Hava sahamıza giren 13 füzeden 10'u engellendi

Ürdün, hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun engellendiğini, 3'ünün tenha alana düştüğünü duyurdu.

Ürdün: Hava sahamıza giren 13 füzeden 10'u engellendi

Ürdün haber ajansı Petra'nın ordu kaynaklarından aktardığı haberde, Ürdün hava sahasına 13 füzenin girdiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin 13 balistik füzeden 10'unu müdahale ederek engellediği, 3 füzenin de yerleşim yerlerinden uzak tenha alana düştüğü aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Sirik'teki düğün evine saldırısına misilleme olarak Ürdün'deki ABD deniz piyadelerine ait "Camp Titin" adlı üssün balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından başta Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek olmak üzere İran’ın Hürmüz Boğazı çevresindeki birçok bölgesinde patlama sesleri geldiği bildirilmişti.

İran ordusu, ABD’nin saldırılarına karşı füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattığını duyurmuştu.

ETİKETLER
İran Ürdün
Sıradaki Haber
ABD İran'da bir düğün evini hedef aldı: En az 4 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:57
İran ordusu, Bahreyn'de ABD hedeflerini vurduğunu duyurdu
00:52
ABD, Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları'na katılımından dolayı tebrik etti
00:28
ABD İran'da bir düğün evini hedef aldı: En az 4 ölü
00:00
İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesini vurdu
23:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet Zeynep Çiftçi için başsağlığı mesajı
00:10
Mersin'de iki kardeşten biri sulama kanalında boğuldu
Tezgahlar palamutla doldu
Tezgahlar palamutla doldu
FOTO FOKUS
Türk savunma devleri dünya listesinde
Türk savunma devleri dünya listesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ