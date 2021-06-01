Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 16:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selahaddin Gülen'in sorgusu yarın başlayacak
MİT'in operasyonuyla yurtdışında yakalanarak Ankara'ya getirilen FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in sorgulanmasına yarın başlanacak.
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Gülen'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin alınmasına yarın başlanacak.
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen "Silahlı terör örgütüne üye olma"nın yanı sıra "Küçük Yaştaki Kız Çocuğuna Cinsel Saldırı" suçundan da aranıyordu.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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