MİT, FETÖ/PDY’ye ağır bir darbe daha vurdu. Elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, MİT’in yurtdışında gerçekleştirdiği operasyonla yakalanıp Türkiye’ye getirildi.

Gülen'in yeğeni Türkyolu'nun kayınbiraderi



Selahaddin Gülen, FETÖ/PDY’nin gizli yapılanmaları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağlayan ve elebaşı Gülen’in sözde özel kalemi olan Cevdet Türkyolu’nun kayın biraderiydi.

Üst düzey sorumlularla ilişkiliydi



Selahaddin Gülen, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkiliydi.

Ülke sorumluları ile de akrabarılk bağı var



Selahaddin Gülen’in FETÖ’nün ülke sorumluları, çeşitli kademelerdeki örgüt yöneticileri ve örgütün sözde üst düzey isimlerinin de yer aldığı birçok isimle de akrabalık bağı bulunuyor.

Çocuğa cinsel saldırıdan da aranıyordu

Selahaddin Gülen’in ayrıca “küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı” suçundan da hakkında yakalama kararı bulunuyordu.



Yeğen Gülen’in, örgüt elebaşı Gülen’in talimatı ve örgütün gizli yapılanmasının yardımıyla Türkiye’den yurtdışına kaçtığı öğrenildi.

