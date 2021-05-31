Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapacağı toplantıda, alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği ve normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı değerlendirilecek.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması, yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik süreci ile Milli Eğitim Bakanlığının okullardaki telafi eğitimine ilişkin çalışmalarının da kabine toplantısında görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması bekleniyor.

Normalleşme planını Erdoğan açıklayacak

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Türkiye'de 31 Mayıs günü 218 bin 957 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 582 yeni hasta tespit edildi.

134 kişi yaşamını yitirmesiyle vefat sayısı 47 bin 405'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.

Test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911 oldu.

Uygulanan aşı miktarı 28,8 milyonu geçti

Türkiye'de, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 31 Mayıs saat 07.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 515 bin 20, ikinci doz aşı sayısı ise 12 milyon 315 bin 707 oldu.

Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 830 bin 720'ye ulaştı.

50 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanacak

Aşılama takvimi kapsamında, bugünden itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmalarının başladığını duyurmuştu.

Türkiye aşılamada 10. sırada

Bugüne kadar birinci ve ikinci doz aşı uygulananların sayısı yaklaşık 29 milyon. 12 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Böylece Türkiye dünyada en çok aşı yapılan 10'uncu ülke oldu.