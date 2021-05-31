Türkiye'de, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci hızla devam ediyor.

Bu kapsamda, bugünden itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmalarının başladığını duyurmuştu.

Uygulanan aşı miktarı 28,8 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 31 Mayıs saat 01.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 515 bin 18, ikinci doz aşı sayısı ise 12 milyon 315 bin 673 oldu.

Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 830 bin 691'e ulaştı.

Türkiye aşılamada 10. sırada

Bugüne kadar birinci ve ikinci doz aşı uygulananların sayısı yaklaşık 29 milyon. 12 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Böylece Türkiye dünyada en çok aşı yapılan 10'uncu ülke oldu.

Aşı tedariki hızlanacak

Anlaşması yapılan 270 milyon doz aşının büyük bir bölümü yaz döneminde alınacak. 4 ayda sadece 120 milyon doz Biontech aşısı getirilecek.

14 milyon 200 bin doz aşının Haziranın ilk yarısında alınması planlanıyor.

Aşı ikna timleri iş başında

Hekim ve sağlık personeli de aşı olmak için hastaneye gidemeyen vatandaşların evlerine giderek aşılanmalarını sağlıyor.

Aşı olmak istemeyenler de ekipler tarafından ikna ediliyor. Sağlık ekipleri, sırası gelen herkesin aşılanması için canla başla çalışıyor.

Karantina süresi 14 güne çıkarıldı

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında temaslı takibi, salgın yönetimi, hasta izlenimi ve filyasyon rehberini güncelledi.

29 Mart 2021 tarihinde yayımlanan rehberde 10 gün olarak görülen karantina süresinin yeni yayımlanan rehbere göre 14 güne çıkarıldı.

Normalleşmenin yol haritası belirleniyor

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem 1 Haziran'dan sonra başlayacak. Kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarının azalmasıyla ağır hasta sayısında düşüş yaşandı. Aşılanmanın da hız kazanmasıyla salgınla mücadelede olumlu bir tablo ortaya çıktı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayıları 8 binin altına düştü. Normalleşme sürecinin ilerleyen günlerde hızlanması bekleniyor. Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran'da yeni bir dönem başlayacak.

Kabine bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında COVID-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

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Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıklayacak

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.