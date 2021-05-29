Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında temaslı takibi, salgın yönetimi, hasta izlenimi ve filyasyon rehberini güncelledi.

29 Mart 2021 tarihinde yayımlanan rehberde 10 gün olarak görülen karantina süresinin yeni yayımlanan rehbere göre 14 güne çıkarıldığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı, dünyanın farkı bölgelerinde ortaya çıkan ve risk oluşturan mutasyonların tehlikeli bir boyut kazanması nedeniyle rehberde güncellemeye gidildiğini ifade etti.

Bakanlık, "Varyant virüslerin yayılımın önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı, fazladan sorunlar yaşanmaması ve sahada yapılmakta olan uygulamada bütünlük sağlanması amacı ile izolasyon ve karantina süreleri ile birlikte kişiler arası mesafe ve temas sürelerinde düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur" açıklamasını yaptı.

"14 günlük izolasyon süresi sonunda PCR testi yapılmasına gerek yoktur"

Asemptomatik veya hafif vakalarda izolasyonun sonlandırma yöntemine ilişkin de bilgi paylaşan Bakanlık, rehberde şu ifadelere yer verdi:

"PCR pozitif vakalarda izolasyon süresi, semptomatik vakalarda semptomların ortaya çıkmasından veya asemptomatik vakalarda ilk PCR testi için numune alınmasından itibaren, 14 güne tamamlanır. 14 günlük izolasyon süresi sonunda

PCR testi yapılmasına gerek yoktur. Ancak en az üç gün üst üste ateş ve diğer klinik belirtisi olmayan kişilerde en erken 10. günde PCR testi için numune alınabilir. 10. günde yapılan PCR test sonucunun negatif olması durumunda kişilerin izolasyonu sonlandırılabilir. Hasta izlem sürecinde arada başka bir PCR testi yaptırmaya gerek yoktur"