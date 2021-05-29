'Tam kapanma' döneninin olumlu etkileri görüldü, kademeli normalleşme süreciyle koronavirüs vaka sayıları giderek azaldı.

1 Haziran'da sona erecek kademeli normalleşme sürecinin ardından yeni yol haritasına geçilecek. Herkes yeni yol haritasının ne olacağı konusunda merak içerisinde.

Aşılama hız kazanacak

Aşılama çalışmalarının hızla devam etmesiyle yeni gruplar da dahil edildi. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak. Geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmalarının başladığını duyurmuştu.

100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmalar yapıldı.

Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelinin olduğunu söyleyen Koca, "4 ayda 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Bundan sonra bir an önce hızlı şekilde aşıları uygulamak istiyoruz" demişti.

Yerli aşının da kısa bir süre içerisinde kullanıma başlanması bekleniyor. Faz-2 çalışmaları biten yerli aşının Haziran ayı başlarında Faz-3 çalışamaları başlayacak. Yerli aşıda süreç başarıyla tamamlanırsa eylül ayında acil kullanım onayıyla kullanımı söz konusu olabilir.

Maskeler ne zaman çıkacak?

Aşılamanın toplumsal bağışıklık sürecine etkilerini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul TRT Haber yayınında değerlendirmişti.

Aşıların gelmeye başlamasıyla önemli bir sürece girildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ertuğrul, bir an önce toplumsal bağışıklığın yüzde 70’in üzerine çıkması gerektiğini anlatmıştı.

Sonbaharda maskeleri çıkarabilmek için bağışıklığın kazanılması gerektiğini ifade etti. "Salgını kontrol altına almış olmamız için açıklanan bu haritalarda 100 binde 10’un altına Türkiye ortalaması olarak düşmüş olmamız gerekiyor" dedi.

Esnafın gözü kulağı Kabine Toplantısı'nda

Salgınla mücadele döneminde esnafa birçok destek programı açıklandı. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak verileceğini ifade etmişti.

Özellikle herkesin merak ettiği konuların başında restoranlar ve düğün salonları oldu.

Restolar şu anda paket servis ve gel-al şeklinde saatlere göre hizmet veriyor. Bu durum yeni haftada Kabine Toplantısı'nın ardından alınacak kararla netleşecek. Sektör temsilcileri açık havada restoranların hizmet verebileceğini ifade ediyor. 1 Haziran'dan sonraki yol haritasının en merak edilen kolarının başında da restoranların çalışma prensibi geliyor.

Düğün sezonunun gelmesiyle de düğün salonu işletmecileri 1 Haziran'dan sonraki süreci merakla bekliyor. "Düğünler yapılabilecek mi?" sorusunun yanıtının gelecek hafta Kabine Toplantısı'nın ardından netleşmesi bekleniyor.

Kısıtlamanın olduğu son hafta mı?

Sokağa çıkma kısıtlaması uzun bir süredir hayatımızın içinde yer alıyor. Güncel kısıtlamalarda hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu ise cuma günü 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Kademeli normalleşmenin 1 Haziran'da bitmesiyle bu konu da büyük bir merak konusu.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber yayınında kısıtlamarla ilgili görüş paylaştı. "Kısıtlamalar bu hafta sona erecek mi?" sorusuna yanıt aradı.

İlhan, koronavirüs tehlikesinin henüz geçmediğini ifade ederek, "İnanıyorum ki son kısıtlamalı hafta sonu olacağının inancındayım" demişti. Sonbahara umutlu bir şekilde girebilmek için maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı bir şekilde uyulması gerektiğinin altını çizdi.