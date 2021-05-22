Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yapılan aşı anlaşmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Koca, koronavirüse karşı geliştirilen, 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için alaşmanın yapıldığını açıkladı.

Toplam 270 milyon doz aşı anlaşması yapıldığını ifade eden Bakan Koca, "270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" dedi.

100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2021

Bakan Koca: Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı

"Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diyen Sağlık Bakanı Koca, sırası gelen vatandaşların aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisinin sona erebileceğini ifade etti.

Fahrettin Koca, "Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin" mesajını verdi.

Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2021

Haziran ayında aşılamada hedef 20 yaşa kadar inmek

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Fahrettin Koca, haziran ayında gelecek 30 milyon BioNTech aşısı ile aşılamada 20 yaşa kadar inmek istediklerini söylemişti.

[Aşılama çalışmaları]Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Haziran ayında 30 milyon aşı ile birlikte, tedarikte sorun yaşanmazsa peyderpey 20 yaşa kadar inmek istiyoruz.https://t.co/fXbfFOXEBb pic.twitter.com/67XTFco6xu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 20, 2021

Koca, Türkiye'de gelecek ay Sinovac aşısı dışında ilave 30 milyon BioNTech aşısı olacağını ifade ederek, şunları ifade etmişti:

"Sinovac aşısı için de önümüzdeki bir hafta veya 10 gün içerisinde beklediğimiz bir miktar var. Dolayısıyla biz haziran ayında BioNTech aşısıyla birlikte ve şu an ayın 14-15'ine kadar 14,2 milyon olarak söylendi, aşının geleceğini biliyoruz. Hızla aşağı doğru önce 50, sonra 45, 40 ve haziran ayında 30 milyon aşıyla birlikte 20 yaşa kadar, eğer bu şekilde, bu tedarikte sorun yaşanmaz devam ederse, peyderpey inmek istiyoruz. Onun dışında aşılama oranıyla ilgili şu an toplamda 65 yaş üstünde yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Biz bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. O nedenle özellikle açılan 55 yaş üstü tanımlanan grubun, insanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarının önemini ifade etmek istiyorum."

4 ayda 120 milyon doz aşı Türkiye'ye gelmiş olacak

Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelinin olduğunu söyleyen Koca, "4 ayda da 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Bundan sonra bir an önce hızlı şekilde aşıları uygulamak istiyoruz" demişti.

[Yerli aşı çalışmaları]Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Faz-3 çalışmalarına haziranın başında başlayabileceğimizi düşünüyorum. Süreç başarıyla tamamlanırsa eylül ayında acil kullanım onayıyla kullanımı söz konusu olabilir.https://t.co/fXbfFOXEBb pic.twitter.com/ff9GtAz7FJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 20, 2021

Yerli aşıda son durum

Yerli aşı çalışmasında da bilgi veren Bakan Koca, Faz-2 çalışmasının bittiğini söyledi. "Faz-3'ün de haziran ayında başlayacağını düşünüyorum. Yerli aşıda süreç başarıyla tamamlanırsa eylül ayında acil kullanım onayıyla kullanımı söz konusu olabilir" diyerek tarih verdi.