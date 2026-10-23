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Dünya
AA 23.10.2026 20:51

Yapay zekayla tıbbi teşhise ilişkin yeni araştırmanın sonuçları açıklandı

Microsoft'un yapay zeka destekli teşhis sisteminin, geçmiş tıbbi vakalar üzerinde yapılan testlerde hekimlerden 2,3 kat daha yüksek tanı doğruluğuna ulaştığı belirtildi

Yapay zekayla tıbbi teşhise ilişkin yeni araştırmanın sonuçları açıklandı

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft tarafından yürütülen araştırmada, şirketin yapay zeka destekli teşhis sisteminin geçmiş vaka verilerindeki hekim sonuçlarına kıyasla 2,3 kat daha yüksek tanı doğruluğuna ulaştığı belirlendi.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen "MAI-DxO" isimli yapay zeka destekli tıbbi teşhis sisteminin performansı, doktorların geçmiş vakalara ilişkin sonuçlarıyla karşılaştırıldı​​​​​​​.

Araştırma kapsamında, The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan 304 "karmaşık vaka" yapay zeka ajanları tarafından incelendi.

Bulgulara göre, "MAI-DxO", vakaları değerlendirirken kitap veya internet gibi açık kaynaklardan yararlanan doktorlara kıyasla yaklaşık 2,3 kat fazla doğru tanı koydu.

Öte yandan sistem, dış kaynaklara başvurmadan vakaya tanı koymaya çalışan doktorlarla karşılaştırıldığında ise yaklaşık 3,7 kat daha başarılı sonuç verdi.

Araştırmanın detayları, Science dergisinde yayımlandı. Bununla birlikte araştırma, simülasyon ortamında değerlendirilen geçmiş tıbbi vakalara dayanırken, karşılaştırmada gerçek hekimler yer almadı.

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Yapay Zeka Tıp Dünyası Araştırma ABD
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