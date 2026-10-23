İran lideri Hamaney'in danışmanı: İran düşmanın zayıf noktalarını tanıyor

Muhbir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Sahada yaşanacak sürprizler ile İran’ın petrol ve enerji kozunun, hesapları altüst edebileceğini savunan Muhbir, “İran düşmanın zayıf noktalarını tanıyor.” ifadelerini kullandı.
Muhbir, ABD ve İsrail’in yürüttüğü psikolojik savaş ile İran’a karşı dile getirilen saldırı tehditlerinin güçten ziyade çaresizlikten kaynaklandığını vurgulayarak, “Burada binlerce yıldır burada olan bir millet kalıyor, Siyonist rejim ise kendi yok oluşunu düşünebilir.” değerlendirmesinde bulundu.
جنگ روانی و تهدیدهای ترامپ و نتانیاهو بیش ازقدرت، بوی استیصال میدهد. ایران نقاط ضعف دشمن رامیشناسد و غافلگیریهای میدانی و اهرم نفت و انرژی میتواند معادلات رابرهم بزند. دراین منطقه ملتی میماند که هزاران سال درآن سکونت داشته و رژیم صهیونی صرفاً میتواند روی«نبودن»خود فکر کند.— محمد مخبر (@MokhberOfficial) October 23, 2026