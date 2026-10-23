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Dünya
AA 23.10.2026 20:34

İran lideri Hamaney'in danışmanı: İran düşmanın zayıf noktalarını tanıyor

İran lideri Mücteba Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, petrol ve enerji alanlarına atıfta bulunarak, “İran düşmanın zayıf noktalarını tanıyor.” dedi.

İran lideri Hamaney'in danışmanı: İran düşmanın zayıf noktalarını tanıyor

Muhbir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sahada yaşanacak sürprizler ile İran’ın petrol ve enerji kozunun, hesapları altüst edebileceğini savunan Muhbir, “İran düşmanın zayıf noktalarını tanıyor.” ifadelerini kullandı.

Muhbir, ABD ve İsrail’in yürüttüğü psikolojik savaş ile İran’a karşı dile getirilen saldırı tehditlerinin güçten ziyade çaresizlikten kaynaklandığını vurgulayarak, “Burada binlerce yıldır burada olan bir millet kalıyor, Siyonist rejim ise kendi yok oluşunu düşünebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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İran Medya Mücteba Hamaney Petrol Savaş
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