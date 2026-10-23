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Ekonomi
AA 23.10.2026 23:58

Türkiye ile Slovakya arasında enerji alanında iş birliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Slovakya arasında doğal gaz ticareti, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji ve kritik mineraller alanlarındaki iş birliği potansiyelinin değerlendirilmesi ve ortak yol haritasının belirlenmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Türkiye ile Slovakya arasında enerji alanında iş birliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ve beraberindeki heyetle İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Türkiye ile Slovakya arasında enerji alanında iş birliği

Görüşmede, doğal gaz tedarikinden nükleer enerjiye, yenilenebilir kaynaklardan enerji verimliliğine ve arz güvenliğine kadar geniş bir yelpazedeki iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Görüşmemizin ardından Bakanlığımız ile Slovakya Ekonomi Bakanlığı arasında, başta doğal gaz ticareti olmak üzere yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji ve kritik mineraller alanlarındaki iş birliği potansiyelini değerlendirmek ve ortak yol haritasını belirlemek amacıyla hazırlanan 'Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Slovakya ile her dönemde güçlenen ilişkilerimizin temelinde, Orta ve Doğu Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunmaya, ülkelerimiz arasındaki dostluğu somut ve stratejik enerji ortaklıklarıyla güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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