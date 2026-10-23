Küresel ham çelik üretimi eylülde azaldı

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), eylül ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi yılın dokuzuncu ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 azalarak 142,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretimi yüzde 0,1 artışla 73,6 milyon tona yükseldi. İkinci sıradaki Hindistan ise üretimini yüzde 1,9 artırarak 13,9 milyon tona taşıdı.

Diğer önde gelen üreticilerden, tahmini verilere göre ABD'nin üretimi yüzde 4,3 artışla 7,2 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 6,2 artışla 5,5 milyon ton oldu. Japonya'da üretim yüzde 0,6 düşüşle 6,3 milyon tona gerilerken, Güney Kore üretimini yüzde 3,6 artırarak 5,2 milyon tona çıkardı.

Türkiye eylülde üretimini artırdı

Türkiye, eylül ayında ham çelik üretimini geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artırarak 3,2 milyon ton seviyesinde gerçekleştirdi.

Aynı dönemde Almanya'nın üretimi yüzde 13'lük düşüşle 2,6 milyon tona gerilerken, Brezilya'nın üretimi yüzde 0,8 azalarak 2,8 milyon ton oldu.

İlk 10 üretici arasında en yüksek yıllık artışı​​​​​​​ yakalayan Vietnam ise üretimini yüzde 29,1 artışla 2,6 milyon tona ulaştırdı.

Yılın 9 ayında Türkiye büyüme trendini sürdürdü

Ocak-eylül dönemindeki toplam üretim verilerine bakıldığında, en büyük üretici Çin'in 9 aylık üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 724,8 milyon tona geriledi.

Hindistan ise üretimini yüzde 5,6 artışla 130,0 milyon tona yükseltti.

Aynı dönemde tahmini verilere göre ABD'nin 9 aylık üretimi yüzde 5,8 artarak 64,9 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 3,6 kayıpla 49,4 milyon ton oldu.

Japonya'nın üretimi yüzde 0,3 azalarak 60,3 milyon tona inerken, Güney Kore üretimini yüzde 2,9 artışla 48,0 milyon tona ulaştırdı.

Türkiye, ocak-eylül döneminde ham çelik üretimini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 artırarak 29,8 milyon tona yükseltti ve büyüme eğilimini korudu.

Önemli üreticilerden Almanya'da 9 aylık üretim yüzde 4 artışla 26,5 milyon ton, Brezilya'da ise yüzde 1,7 azalışla 24,6 milyon ton olarak kayıtlara geçti. 9 aylık toplamda en yüksek performansı sergileyen Vietnam ise üretimini yüzde 29,1 artırarak 23,2 milyon tona çıkardı.