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Türkiye
AA 23.10.2026 23:07

Adana merkezli 'kurgu trafik kazası' soruşturmasında 58 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli 7 ilde yürütülen "kurgu trafik kazası" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 87 şüpheliden 58'i tutuklandı.

Adana merkezli 'kurgu trafik kazası' soruşturmasında 58 şüpheli tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana'da gözaltındaki 79 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında diğer illerde gözaltına alınan ve bulundukları şehirlerde adliyeye sevk edilen 8 zanlı da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 58'ini tutukladı, 28'ini adli kontrol şartıyla olmak üzere 29'unu serbest bıraktı.

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 1 zanlının da farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamıştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 Ekim'de NSosyal'deki hesabından "Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" başlığıyla açıklama yapmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden bir suç yapılanmasının tespit edildiğini belirten Gürlek, incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını açıklamıştı.

Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediklerinin belirlendiğini bildiren Gürlek, Adana merkezli gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ifade etmişti.

Soruşturma kapsamında Adana, Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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