Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonu: 77 gözaltı

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından "Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" başlığıyla yaptığı açıklamada, hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden bir suç yapılanmasının tespit edildiğini belirten Bakan Gürlek, incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını ifade etti.

"Hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri belirlendi"

Bakan Gürlek, operasyona ilişkin şu detayları paylaştı:

"Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenledikleri belirlendi. MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda, araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı bir iş bölümü içerisinde hareket edildiğine ilişkin bulgular elde edildi. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edildi."

Bugün Adana merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Bakan Gürlek, şüphelilerden 77'sinin yakalanarak gözaltına alındığını, 1 şüphelinin cezaevinde olduğunun belirlendiğini ve 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

"Suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecek"

Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu gerçekleştiren Adana Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür eden Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ticari hayatı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, suçtan elde edilen gelirlerin ortaya çıkarılması ve suç yapılanmalarının tüm bağlantılarıyla deşifre edilmesi için mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz. Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar, suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecektir."