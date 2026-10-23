20. Türk Tarih Kongresi, 30 ülkeden 300 akademisyeni buluşturacak

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi, 20. Türk Tarih Kongresi'nin 26-30 Ekim tarihlerinde Ankara'daki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yerleşkesinde düzenleneceğini söyledi.

Türk ve Türkiye tarihine dair güncel araştırmaların sunulduğu Türk Tarih Kongrelerinin ilkinin 1932'de düzenlendiğini anımsatan Selvi, 20-25 Eylül 1937 tarihlerinde Dolmabahçe'de yapılan 2. Kongre'nin ise çok sayıda yabancı bilim insanının katılımıyla uluslararası boyut kazandığını anlattı.

20'ncisini düzenleyecekleri kongrenin hazırlıklarına yaklaşık iki yıl önce başladıklarını belirten Selvi, yurt içi ve yurt dışından kongreye katılmak isteyen akademisyenleri Ankara'ya davet ettiklerini, kongre başlıklarını belirlediklerini kaydetti.

"30 farklı ülkeden katılım var"

Haluk Selvi, "Çalışmaları akademik bir eleme sürecinden geçirdikten sonra ortaya yaklaşık olarak 230 tebliğ çıktı ve 300 akademisyen tebliğlerini sunacak. Orta Asya'daki en eski Türk tarihinden Balkanlar'a kadar uzanan bir coğrafyada, kuzeyde Kırım'dan başlayıp güneyde Katar'a kadar olan bir sınır içerisinde, en eski çağlardan günümüze kadar Türkleri, Türk tarihini ilgilendiren bütün konular sunulacak tebliğlerde ele alınacak. 30 farklı ülkeden katılım var ve bu da Türk Tarih Kongresi'nin uluslararası yönünü göstermesi açısından çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Türk Tarih Kurumunun 95 yaşında olduğunu anımsatan Selvi, Türk Tarih Kongresi'nin ilkinin 1932'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde yapıldığını ve o günden bu yana düzenli yapılmaya devam ettiğini söyledi.

Selvi, "Türk Tarih Kongresi'nin düzenlenmesindeki amaç, Türk tarihinin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak, Türklerin en eski tarihlerden beri insanlığa ve medeniyete hizmetlerini ortaya koymaktır." diye konuştu.

Prof. Dr. Selvi, şunları kaydetti:

"Bugün yine aynı bakış açısıyla Batı'nın, Avrupa'nın tarihe yaklaşımına yeni açılımlar getirmek istiyoruz. Türk tarihine, Osmanlı tarihine, Selçuklu tarihine ilişkin sunulacak tebliğlerde yeni bir yaklaşım ortaya koymak istiyoruz. Türk Tarih Kurumunun kurulmasındaki temel gaye, geçen 200-300 yıl boyunca Türklerin ikinci sınıf bir millet olduğuyla ilgili iddialara, insanlığa ve medeniyete bir hizmette bulunmadıklarıyla ilgili iddialara cevap vermek ve Türklerin gerçekten tarih içerisindeki konumlarını, statülerini, tarihsel verilerle araştırmak ve yayınlamak ve dünya kamuoyuna duyurmaktı.

Biz bu geleneğin son halkası olarak, 20. Türk Tarih Kongresi'ni düzenliyoruz ve aynı ruhla, aynı bakış açısıyla Türklerin insanlık medeniyetine yapmış oldukları hizmeti ve kendi kültür ve medeniyet dünyasındaki insanlığa, diğerlerine ya da ötekine bakış açısını ortaya koyacak verileri sunacağız. Bu bildiriler sunulduktan sonra da akademik bir yayın olarak Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanacak bugüne kadar olduğu gibi."

29 Ekim'e özel oturum

Prof. Dr. Selvi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kongrenin devam edeceğini belirterek "29 Ekim'de Atatürk ve Cumhuriyet'e dair özel bir panelimiz olacak." dedi.

Kongrenin açılış konferansını Osmanlı tarihi üzerine duayen hocalardan Prof. Dr. Feridun Emecen'in yapacağını bildiren Selvi, "Bir özel panelimiz daha var. Türk tarih yazımında, tarih kurumlarının ve enstitülerinin görevleri, gerçekleştirdikleri vazifeler, sorumluluklar, etkinlikleri neler olduğuna ilişkin özel bir panel yapacağız. Bu panelimizde Türk dünyasından, Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan ve Kazakistan'dan ve bir de uluslararası alanda İtalya'dan akademisyenler gelecek ve konuşacak. Türk tarihinin yazımında enstitü müdürlerinin sorumluluğu nedir, neler yapılıyor bunları ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Bu oturumun bugün Türk dünyasının ortak bir tarih inşası sürecinin önemli adımlarından biri olacağını kaydeden Selvi, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gerçekleştirecekleri bu özel oturumun, Türk tarihinin ortak yazımındaki problemleri ve bunların çözümlerini akademik bir çerçevede ele almayı da bir fırsat olarak sunacağını kaydetti.

Prof. Dr. Selvi, Kongre'nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs'ün destekleriyle düzenlendiğini söyledi.

"Tarih tutkunlarını, tarih öğrencilerini ve herkesi bu kongreye davet ediyoruz"

Türk Tarih Kurumu dendiğinde, Türk tarihçiliğinde hem Türkiye hem de dünyada bir ciddiyet, akademik bir duruş ve uluslararası yayınların akla geldiğini belirten Haluk Selvi, şunları kaydetti:

"Türk Tarih Kurumunun kurulduğundan beri iki önemli hareket noktası var. İlk kongrede bunu Yusuf Akçura, 'Türk tarihini ciddiyetle ele almak' olarak açıklamıştı. Türk Tarih Kurumu bu ciddiyetini hala devam ettiriyor ve bu kongredeki tebliğlerde de o ciddi tarih yaklaşımını göreceğiz birçok farklı alanda ama diğer taraftan uluslararası alanda Türk tarihinin bütün aşamalarını tanıtmak ve uluslararasılaşmak da bu kongremizin önemli görevlerinden birisi onu da yerine getirmiş oluyoruz.

Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak kongrenin 20'ncisini düzenlemek ve 100. yılına yaklaşırken Türk Tarih Kurumuna böyle bir etkinliğe ev sahipliğini yapmış olmak büyük bir onur ve gurur veriyor. Tarih tutkunlarını, tarih öğrencilerini Ankara'da olsun, Ankara dışında olsun, uluslararası alandaki bütün misafirlerimizi de bu kongreye katılmaya davet ediyoruz. Beş farklı salonda olacak toplantılarımız. Açılış günümüz çok özel bir şekilde olacak ve Türk dünyasının müzikleri üzerine de özel bir konser olacak açılışımızda. Bu konsere de aynı zamanda ilgilileri davet etmek istiyoruz."

Kongre kapsamında 3 sergi açılacak

Selvi, kongrenin beş gün süreceğini ve oturumların yanı sıra sergilerin de olacağını bildirdi.

Anadolu'da Türk Tarih Kurumunun gerçekleştirdiği ilk kazılara ait fotoğraf ve belgelerin yer aldığı bir sergiyi sunacaklarını belirten Selvi, kongre kapsamında Milli Mücadele Tarihi sergisi ile Türk Tarih Kongreleri Sergisi'nin de düzenleneceğini ifade etti.

Türk Tarih Kongreleri Sergisi'nde, sergiye ilişkin 1932'den bugüne kadar önemli yazışmalar, görseller, sunulan tebliğlerden örnekler ve kongrenin bugüne kadar yayınlanan tebliğ kitaplarının yer alacağını kaydetti.