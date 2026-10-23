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Türkiye
DHA 23.10.2026 14:00

Dağ ceylanlarının yaşam alanını izinsiz süren kişiye 699 bin lira ceza

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan dağ ceylanlarının yaşam alanında izinsiz toprak sürdüğü tespit edilen kişiye 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.

Dağ ceylanlarının yaşam alanını izinsiz süren kişiye 699 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan Dağ Ceylanı Üretim Merkezi sahasında gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında bir kişinin alanda izinsiz biçimde toprağı sürdüğünü belirledi.

Ekipler, koruma altındaki alana zarar verdiği gerekçesiyle söz konusu kişiye 699 bin 245 lira ceza kesti.

Dağ ceylanlarının yaşam alanını izinsiz süren kişiye 699 bin lira ceza

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yürütülen koruma faaliyetlerinin önemine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Nesli tehlike altında bulunan ve yürüttüğümüz koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu her yıl artan Hatay dağ ceylanlarını yaşam alanlarıyla birlikte korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

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Hatay DKMP
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