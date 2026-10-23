Dağ ceylanlarının yaşam alanını izinsiz süren kişiye 699 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan Dağ Ceylanı Üretim Merkezi sahasında gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında bir kişinin alanda izinsiz biçimde toprağı sürdüğünü belirledi.

Ekipler, koruma altındaki alana zarar verdiği gerekçesiyle söz konusu kişiye 699 bin 245 lira ceza kesti.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yürütülen koruma faaliyetlerinin önemine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Nesli tehlike altında bulunan ve yürüttüğümüz koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu her yıl artan Hatay dağ ceylanlarını yaşam alanlarıyla birlikte korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.