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Türkiye
DHA 23.10.2026 13:05

Baba ve oğul 20 ay arayla Mekke'de vefat etti

Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, geçen yıl burada birlikte ibadet ederken vefat eden oğluyla aynı kaderi paylaştı. Oğlunun Mekke'deki kabrini ziyareti sırasında fenalaşan Gökmen hayatını kaybetti.

Baba ve oğul 20 ay arayla Mekke'de vefat etti

Antalya Döşemealtı'na bağlı Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşayan Ali Gökmen, geçen yıl 18 Şubat'ta oğlu Turan Gökmen ile birlikte umreye gitti. Burada fenalaşan Turan Gökmen hayatını kaybetti.

Turan Gökmen'in cenazesi, babası Ali Gökmen tarafından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde defnedildi.

Oğlunun cenazesi kutsal topraklara defnedildikten sonra yurda dönen Ali Gökmen, bu yıl tekrar umreye gitti. Dün oğlunun kabrini ziyaret ettiği sırada fenalık geçiren Ali Gökmen, hayatını kaybetti.

Vefatından yaklaşık 20 ay sonra oğluyla aynı kaderi paylaşan Ali Gökmen'in cenazesinin bugün Mekke'de toprağa verileceği öğrenildi. 

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Antalya Mekke Umre
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