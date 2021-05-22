Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Mardin’deki hudut personelinin, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladığı belirtildi.

Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi.