Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınırı geçmeye çalışan 2 teröristi Mehmetçik yakaladı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'ye katılmak üzere sınırı geçmeye çalışan bir kişi ile geçişi organize eden 1 terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Mardin’deki hudut personelinin, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladığı belirtildi.
Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi.
Mardin’deki hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi. pic.twitter.com/p2SMYk0A2A— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2021
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