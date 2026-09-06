İsrailli aşırı sağcı bakan, Gazze'de etnik temizlik için "göç ofisi" kuracaklarını söyledi

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de sözde "gönüllü göçü" teşvik etmenin gerçek ve tek çözüm olduğunu savundu.

Bunun Gazze'deki Filistinlilere iyi bir hayat imkanı sunacağını ileri süren Ben-Gvir, 27 Ekim'deki seçimlerden sonra, gelecek dönemde bir "hükümet göç ofisi" kuracaklarını kaydetti.

Ben-Gvir, partisi Yahudi Gücü'nün bu ofisin başında olacağını iddia etti.

İsrail basını, Ben-Gvir'in "Bağı koparma 710" adını taşıyan ve Gazze'den “gönüllü göç” olarak nitelendirdiği sürece dair planını kamuoyuna sunmaya hazırlandığını, bu plan kapsamında 2 milyon 200 bin kişinin yaşadığı Gazze'den ilk yıl 250 bin Filistinlinin, 3 yıl içinde 1,11 milyon kişinin ve 7 yılın sonunda 1 milyon 860 bin civarında kişinin zorla göç ettirilmesinin hedeflendiğini bildirmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Filistinlilerin Gazze'den sürgün planının iptal edilmediğini, hala görüşüldüğünü ancak şu anda dondurulduğunu kaydetmişti.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, Ben-Gvir ve Katz'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik açıklamalarını şiddetle kınamıştı.