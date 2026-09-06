Fanatik Yahudi kadın, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ermeni Kilisesi'nin önüne tükürdü

İsrail polisinin nöbet tuttuğu Ermeni Kilisesi'nin önünden geçen iki kadından birinin kiliseye doğru tükürdüğü görüntüler basına yansıdı.

Fanatik Yahudi kadının tükürüklü aşağılaması, siyasi baskılar nedeniyle İsrail makamlarının kilisenin önüne polis yerleştirmesine rağmen gerçekleşti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanlara yönelik taciz, nefret suçları ile sözlü ve fiziki saldırıları son dönemde artış gösteriyor. Bu saldırıların önemli bir bölümünü kutsal mekanlara ve din adamlarına yönelik tükürme eylemleri oluşturuyor.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da da Hristiyanlar, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalıyor.