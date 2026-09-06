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TRT Haber 06.09.2026 14:26

Bakan Gürlek: Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeşil Vatan'a kasteden veya ihmaliyle ormanların yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığının yanına kâr kalmayacağını belirterek, "1 Haziran 2026’dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16’sı tutuklandı" dedi.

Bakan Gürlek: Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son bir haftada meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

"Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak" başlığıyla paylaşım yapan Bakan Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 2 şüphelinin tespit edildiğini, şüphelilerden 1’inin tutuklandığını, 1’i hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını söyledi.

1 Haziran'dan bugüne kadar 16 şüpheli tutuklandı

Olayların titizlikle araştırıldığını belirten Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"1 Haziran 2026’dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16’sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde; yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ediyor."

Gürlek, Yeşil Vatan mücadelesiyle ilgili şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Yeşil Vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz."

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Akın Gürlek Orman Yangını Recep Tayyip Erdoğan
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