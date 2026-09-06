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Gündem
TRT Haber 06.09.2026 13:03

Bakan Kurum COP31 hazırlıklarını inceledi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya EXPO Alanı'nda COP31 hazırlıklarını inceledi.

Bakan Kurum COP31 hazırlıklarını inceledi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında hazırlıklar sürüyor.

COP31 Alanı ve Oteller Bölgesi Yolları Açılış Töreni için kente giden Kurum, programın ardından EXPO Alanı'nda inceleme yaptı.

Bakanlık koordinasyonunda devam eden hazırlıklar, kurumlar arası çalışmalar, ulaşım ve lojistik ile teknik altyapı gibi konularda bilgi alan Kurum, yetkililerle koordinasyon toplantısı yaptı, devam eden inşa çalışmalarını yerinde gördü ve EXPO Alanı'na ağaç dikti.

Bakan Kurum COP31 hazırlıklarını inceledi

Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı videolu paylaşımda, "İklim diplomasisinin kalbi Antalya'da atacak. Dünyayı ağırlayacağımız COP31 alanında çalışmaları inceledik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin COP31 vizyonu "uygulama COP'u"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilecek COP31 oturumlarında Türkiye, söylemlerin yerini eylemlere bırakacağı, ülkelerin harekete geçmesini sağlayacak "uygulama COP'u"nu hayata geçirmeyi hedefliyor.

Bakan Kurum COP31 hazırlıklarını inceledi

Diyalog, uzlaşı ve aksiyon hedefleri ile planlanan COP31'de 190'dan fazla ülkenin lideri, iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini Türkiye'de tartışacak.

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