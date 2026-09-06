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AA
06.09.2026 12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Topatan'ın ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Topatan'ın ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.