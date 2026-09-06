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Gündem
AA 06.09.2026 12:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Topatan'ın ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Topatan'ın ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Topatan'ın ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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