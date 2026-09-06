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Türkiye
TRT Haber 06.09.2026 11:49

Konya-Antalya yolculuğu 20 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 20 dakika, güzergahın da mevcut yola göre 7 kilometre kısalacağını açıkladı.

Konya-Antalya yolculuğu 20 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Alacabel bölgesinde yapımı süren tünel çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Alacabel Tüneli'ni 7 bin 360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, "Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanan tünelde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. 11,8 kilometrelik bağlantı yollarımızla birlikte projemizin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor. Tünelimizi ve bağlantı yollarımızı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya-Antalya yolculuğu 20 dakika kısalacak

Uraloğlu, Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarının mevcut yol kotuna göre yaklaşık 427 metre daha aşağıdan geçtiğine dikkati çekerek, projenin özellikle zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önem taşıdığını vurguladı.

Konya-Antalya yolculuğu 20 dakika kısalacak

Yıllık 910 milyon lira tasarruf

Alacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlayacaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergahı 7 kilometre, Konya ile Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız. Böylece ulaşım standardını yükseltirken sürücülerimizin zamandan ve akaryakıttan tasarruf etmesini sağlayacağız. Alacabel Tüneli ile zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 7 bin 151 ton azaltacağız."

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Antalya Konya Ulaşım Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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