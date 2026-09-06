Tırın çarptığı hafif ticari araç 30 metre sürüklendi: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Edirne istikametine seyreden A.Y. idaresindeki tır, Odayeri'ndeki gişeleri geçtikten sonra aynı yönde giden S.B. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
Yaklaşık 30 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü S.B. ile biri çocuk 5 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılan 6 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ağır hasarlı hafif ticari araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.