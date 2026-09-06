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Türkiye
AA 06.09.2026 09:22

Tırın çarptığı hafif ticari araç 30 metre sürüklendi: 6 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tırın çarpmasıyla ticari aracın 30 metre sürüklendiği öğrenildi.

Tırın çarptığı hafif ticari araç 30 metre sürüklendi: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Edirne istikametine seyreden A.Y. idaresindeki tır, Odayeri'ndeki gişeleri geçtikten sonra aynı yönde giden S.B. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü S.B. ile biri çocuk 5 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılan 6 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ağır hasarlı hafif ticari araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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