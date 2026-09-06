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Türkiye
TRT SPOR 06.09.2026 06:56

Filenin Sultanları, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - İtalya finali TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye - İtalya finali, saat 19.00'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlılarımız, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti ve adını bir kez daha finale yazdırmayı başardı.

Son şampiyon Filenin Sultanları

Turnuvanın son şampiyonu Filenin Sultanları, İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı hedefliyor.

Millilerimiz, bu sezon FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon bitirmişti.

Rakibimiz İtalya ise Polonya'yı 3-1 mağlup ederek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

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