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Eğitim
TRT Haber 06.09.2026 06:51

Okullarda uyum haftası yarın başlıyor

Uyum haftasında okul öncesi ve 1'inci sınıflar 5 gün, 5'inci sınıflar 3 gün programa katılacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri, günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek.

Okullarda uyum haftası yarın başlıyor

Okullarda yeni dönem için geri sayım başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okul öncesi, birinci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için ders zili bir hafta önce çalacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Ailemle Okul Yolu Programı" kapsamında uyum haftasını yarın başlatacak.

Program, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için ise 3 gün sürecek.

Uygulamaya göre; okul öncesi öğrencileri sınıflarını ve okul ortamını tanıyacak. Birinci sınıflar öğretmenleriyle, okul personeliyle ve okulun işleyişiyle tanışacak.

Beşinci sınıflar ise branş öğretmenlerine, yeni ders düzenine ve farklı öğrenme ortamlarına uyum sağlayacak.

Uyum haftasında arkadaşlık kurma, kendini ifade etme ve okula aidiyet geliştirme çalışmaları da yapılacak.

Veliler de sürecin içinde olacak

Ailelere, çocuklarının okula uyumunu nasıl kolaylaştırabilecekleri ve bu dönemde nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılacak.

Kamu çalışanı anne ya da babalara yönelik de düzenleme var. Talep etmeleri halinde ebeveynlerden biri, çocuğunun uyum eğitimine katılabilmek için okulun ders saatlerine uygun şekilde günde 3 saati aşmamak üzere idari izinli sayılabilecek.

Çalışmalar uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. "Ailemle Okul Yolu Programı", eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek, farklı başlıklarda etkinlikler düzenlenecek.

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Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı
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