Okula başlama sürecinde dijital destek TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’nden

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala ailelerde okul hazırlığı başladı. Kıyafetler, çantalar ve kırtasiye malzemeleri hazırlanırken çocuklar için bu dönem yalnızca fiziksel bir hazırlık sürecinden ibaret değil. Okula başlama, çocukların hayatındaki önemli değişimlerden biri. Yeni bir okul, yeni öğretmenler ve arkadaşlar, farklı kurallar ve günlük rutinlerin değişmesi çocuklarda heyecan yaratabildiği gibi kaygıya da neden olabiliyor.

Özellikle ilk kez okula ya da anaokuluna başlayacak çocuklar açısından henüz tanımadıkları bir ortamda bulunmak, ebeveynlerinden bir süre ayrı kalmak ve günün nasıl geçeceğini bilememek endişe yaratabiliyor.

Bu nedenle okula başlangıç döneminde çocukların verdiği tepkileri anlamak ve ebeveynlerin süreci yalnızca “okula gitmeye ikna etme” üzerinden değil, çocuğun duygularına eşlik etme perspektifiyle ele alması önem taşıyor.

Çocuklar neden “okula gitmek istemiyorum” diyebiliyor?

Bir çocuğun okula başlamadan önce “Okula gitmek istemiyorum” demesi, her zaman okula karşı bir isteksizlik olduğu anlamına gelmeyebilir. Bu ifade bazen çocuğun bilmediği bir durum karşısındaki endişesini anlatma biçimi olabilir.

Çocuk; öğretmeninden, arkadaş edinmekten, sınıfta yalnız kalmaktan, ebeveyninden ayrılmaktan veya okulda karşılaşacağı yeni kurallardan endişe duyabilir. Bazı çocuklar bu duyguları doğrudan ifade ederken bazıları ise ağlama, öfke, içine kapanma, uyku düzeninde değişiklik veya ebeveyninden ayrılmak istememe gibi davranışlarla gösterebilir.

Bu noktada ebeveynlerin ilk tepkisinin çocuğu susturmak veya kaygısını hemen ortadan kaldırmaya çalışmak yerine, bu duygunun nedenini anlamaya yönelik olması önem taşıyor. TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’nde yer alan özel makalelerden, okula başlama kaygısı da profesyonel bir biçimde ele alınan konular arasında öne çıkıyor.

Kaygıyı yok etmek değil, çocuğun yanında olmak önemli

Okula başlangıç sürecinde ebeveynlerin çocuğun kaygısını tamamen ortadan kaldırmaya çalışması yerine, çocuğun bu duyguyla başa çıkabilmesine destek olması gerekiyor.

Kaygıyı küçümseyen veya yok sayan ifadeler kısa vadede rahatlatıcı görünse de çocuğun kendisini anlaşılmamış hissetmesine neden olabilir. Bunun yerine çocuğun duygusunu kabul eden ve yeni durumla başa çıkabileceğini hissettiren bir iletişim kurulabilir.

Ebeveynler ayrıca okul başlamadan önce günlük rutini kademeli olarak değiştirebilir. Uyku ve uyanma saatlerini okul düzenine yaklaştırmak, sabah hazırlanma sürecini önceden denemek ve okul için gerekli eşyaları çocukla birlikte hazırlamak, yeni düzenin daha tanıdık hale gelmesine yardımcı olabilir. Bunlar dışında kalan ve okula başlama dönemini destekleyen, okul kaygısını azaltacak özel öneriler de TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’nde yer alıyor.

Okul fobisi ile geçici kaygı birbirinden farklı

Okula başlangıç döneminde belirli ölçüde kaygı yaşanması çocuklarda görülebilen bir durum. Ancak bu kaygının ne kadar sürdüğü ve çocuğun günlük yaşamını ne ölçüde etkilediği de önem taşıyor. Uzun süre devam eden ve yoğunlaşan tepkiler, geçici okula başlama kaygısından farklı şekilde değerlendirilmeli.

Ebeveynlerin çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamak yerine, verdikleri tepkileri gözlemlemesi ve ihtiyaç halinde destek alması önem taşıyor. Okul fobisi olarak değerlendirilebilecek durumlarda ise çocuğun yaşadığı kaygının nedenleri ve süreci daha yakından ele alınmalı.

Aileler için dijital destek TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’nden

Çocukların okul hayatında olduğu gibi diğer tüm süreçlerde de ebeveynleri ile kendilerini güvende ve donanımlı hissetmeleri de önem taşıyor. TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi, farklı yaş ve ihtiyaçlara yönelik içerikleriyle anne babaların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sorulara rehberlik etmeyi sürdürüyor.

Çocuk gelişimi, iletişim, eğitim, sağlık, beslenme ve dijital dünya gibi pek çok başlıkta hazırlanan içerikler; ebeveynlerin ihtiyaç duydukları bilgiye kolay ve anlaşılır biçimde ulaşmasına katkı sağlıyor. TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi; güvenilir kaynaklardan beslenen, pedagog destekli içerikleriyle ailelerin çocuklarıyla geçirdikleri zamanı daha bilinçli, verimli ve keyifli hale getirmelerine destek oluyor.

