Uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakılacak

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Gazze'de yaşananlara ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çocukların karşı karşıya kaldıkları sorunlara yönelik duyarlığı artırmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği hayata geçirilecek. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 il valiliği il millî eğitim müdürlüğüne yazı gönderildi.

"Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" konulu yazıda, anayasada çocukların korunması, güvenliğinin sağlanması, şiddet ve istismardan uzak tutulması ile eğitim ve öğrenim hakkının güvence altına alınmasına ilişkin hükümlere vurgu yapıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra millî, manevi ve insani değerlerle bütünleşmiş; çevresine ve insanlığa karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini esas aldığı belirtilen yazıda, modelin benimsediği bütüncül eğitim anlayışı kapsamında sevgi, saygı, merhamet, dayanışma, kardeşlik ve adalet gibi değerlerin öğrencilerin yaşam deneyimleriyle ilişkilendirilerek kazandırılmasının önem taşıdığı belirtildi.

Çocuklar barış mesajlarını uçurtmalarla gökyüzüne taşıyacak

Etkinliklerle öğrencilerin yalnızca kendi haklarının değil, Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çocukların haklarının da farkında olmaları; savaş ve çatışmaların çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin duyarlılık geliştirmeleri ve çocuk hakları konusunda bilinç kazanmaları amaçlanıyor.

Gazze'de yaşanan saldırılar nedeniyle çocukların yaşam, sağlık, güvenlik, eğitim ve oyun başta olmak üzere temel haklarından mahrum kalmalarına yönelik toplumsal duyarlığın güçlendirilmesi amacıyla Türkiye genelinde uçurtma uçurma etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinlikler, "Çocuklar Oyun Oynamalıdır!", "Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir!", "Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır!" ve "Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır!" olmak üzere dört tema çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda çocukların oyun oynama, güven içinde büyüme, eğitim görme ve ayrım gözetilmeksizin temel haklardan yararlanma hakları çeşitli çalışmalarla ele alınacak. Uçurtma tasarımlarından resim ve sergi çalışmalarına, Gazze'deki çocuklara yönelik mesajlardan barış, güvenlik, dayanışma ve eğitim hakkını konu alan etkinliklere kadar farklı çalışmalar gerçekleştirilecek.

Uçurtmalar Gazzeli çocukların oyun, özgürlük ve umutlarının ortak sembolü olarak ele alınacak; öğrenciler barış, güven, kardeşlik ve dayanışma mesajlarını uçurtmalar ve sanatsal çalışmalar aracılığıyla ifade edecek.

Etkinlikler 14-18 Eylül'de gerçekleştirilecek

"Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın!" temasıyla düzenlenecek etkinlikler, 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında valiliklerin koordinesinde, öğrencilerin güvenli katılımına uygun olarak il merkezlerinde belirlenecek alanlarda gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin velileriyle birlikte katılımlarının da teşvik edileceği etkinliklerin öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun, eğitim ve öğretim süreçlerini destekleyen, Gazze'de yaşananlara yönelik farkındalık ve duyarlılık kazandıran, aynı zamanda çocuğun üstün yararını gözeten bir anlayışla gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.

Her ilde etkinliğin gerçekleştirileceği gün ve alana ilişkin bilgiler, il millî eğitim müdürlüklerinin resmî internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak