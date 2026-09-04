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Gündem
AA 04.09.2026 12:34

MEB öğretmen önlüklerinin standartlarını belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin görevleri sırasında giyecekleri önlüklerin tasarım, kullanım ve teknik özelliklerine ilişkin standartları belirleyen "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu"nu yayımladı

MEB öğretmen önlüklerinin standartlarını belirledi

Bakanlıkça hazırlanan kılavuzla, okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde görev yapan öğretmenlerin önlüklerinde ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge doğrultusunda hazırlanan kılavuzda, öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmelerinin önemi vurgulandı.

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözeten önlüklerin; sade, kullanışlı, rahat ve estetik bir anlayışla tasarlandığı belirtildi.

MEB öğretmen önlüklerinin standartlarını belirledi

Kadın, erkek ve okul öncesi öğretmenlerine özel modeller

Bakanlığın web sitesinde erişime açılan kılavuzda, kadın ve erkek öğretmenler ile okul öncesi öğretmenleri için hazırlanan önlüklerin model, kumaş, ölçü ve diğer teknik detaylarına yer verildi. Tasarımlarda öğretmenlerin mesleklerini rahat ve işlevsel çalışma koşullarında sürdürmeleri, eğitim ortamlarının niteliğinin artırılması ve mesleki aidiyet duygusunun desteklenmesi hedeflendi.

Alpaka kumaş ve beyaz renk standardı

Bakanlık tarafından hazırlanan kılavuza göre, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde görev yapan hem kadın hem de erkek öğretmenlerin önlükleri beyaz renkte ve "alpaka" kumaştan üretilecek. Kumaş içeriğinin yüzde 75 polyester ve yüzde 25 viskon olması kararlaştırılan önlüklerde, rahat hareket imkanı sağlayan "bezayağı" doku kullanılacak.

Önlüklerin tasarımında işlevsellik ön plana çıkarıldı. Bu kapsamda K-12 kademesindeki önlükler; sol göğüste bir, alt yanlarda ise iki olmak üzere toplam üç cepli olacak. Kol tipi "reglan" olarak belirlenirken, ön kapamalarda ve kollarda 10,5 mm paslanmaz "klikit" (çıtçıt) kullanılacak. Önlüklerin yakası ise "apaj yaka" tipinde ve bez telalı olarak tasarlandı.

Okul öncesi öğretmenlerine "kanguru cep" tasarımı

Kılavuzda okul öncesi öğretmenleri için branşın gerektirdiği hareketliliğe uygun farklı bir tasarım çerçevesi oluşturuldu. Anaokulu öğretmenlerinin önlükleri, arkadan çapraz bağlamalı ve "kanguru cep" detaylı olacak. Bu önlüklerin üzerinde, çocukların dünyasına hitap eden renkli balon figürleri ve MEB logosu nakış olarak yer alacak. Okul öncesi önlüklerinde de yine beyaz alpaka kumaş standardı uygulanacak.

Resmi ve özel kurumlarda uygulama takip edilecek

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, resmi ve özel okul ile kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kullanacakları önlüklerin belirlenen standartlara uygun olması istendi. Milli eğitim müdürlüklerinin, uygulamanın takibini yapacağı ve öğretmenlerin mesleki temsil sorumluluğu çerçevesinde önlük giymeye teşvik edileceği kaydedildi.

Kılavuzda ayrıca, öğretmenliğin sadece bilgi aktaran değil, öğrencilerin gelişimine rehberlik eden ve toplumun geleceğini inşa eden köklü bir meslek olduğu hatırlatılarak, ortak bir tasarım çerçevesinin bu sorumluluğu destekleyeceği ifade edildi.

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