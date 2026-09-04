İngiltere'den halka acil durum uyarısı: "El Nino nedeniyle evinizde erzak depolayın"

Birleşmiş Milletler'in küresel çapta aşırı hava olaylarını tetikleyen El Nino'nun tarihte eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığını açıklamasının ardından İngiltere alarm durumuna geçti.

Meteoroloji uzmanları, dünya genelinde kuraklık, orman yangınları ve sellere yol açan bu doğa olayının İngiltere'de ise şiddetli fırtınalarla dolu aşırı yağışlı bir kış mevsimini tetikleyeceğini belirtiyor.

İngiltere Çevre Bakanı Angela Eagle, ülkenin fırtınalı ve zorlu bir kış geçirme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek, halkın ulusal acil durumlara karşı daha dayanıklı olması ve temel ihtiyaç maddelerini evlerinde hazır bulundurması gerektiğini vurguladı.

Elektrik ve su kesintilerine karşı hazırlık çağrısı

İngiltere Bakanlar Kurulu Ofisi, önümüzdeki aylarda hanelerin konserve gıda depolamalarını ve acil durumlara hazırlanmalarını teşvik eden kapsamlı bir bilinçlendirme kampanyası başlatacak.

Bakan Eagle, acil yardım ekipleri ulaşana kadar vatandaşların hayatta kalabilmesi için birkaç günlük gıda ve temiz su stoklamasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Ülkenin geçmişte iklim kaynaklı acil durumlara hazırlanma konusunda yetersiz kaldığını kabul eden Eagle, aşırı hava şartlarına uyum sağlamak adına tarım uygulamalarının ve su yönetim sistemlerinin baştan sona değiştirilmesinin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Son bin yılın en sıcak dönemi kapıda

Pasifik Okyanusu'ndaki rüzgar değişimlerinin deniz yüzeyini ısıtmasıyla atmosfere devasa miktarda enerji aktaran El Nino, küresel ısınmayla birleşerek 2027 yılını insanlık tarihinin kaydedilmiş en sıcak yılı yapma yolunda ilerliyor.

Okyanus yüzey sıcaklıklarının tarihi ortalamaların çok üzerine çıktığını gösteren veriler, kasım ayında zirve noktasına ulaşacak bu ısı sapmasının son bin yılda görülmemiş boyutlara ulaşacağını ortaya koyuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gezegenin keşfedilmemiş ve son derece tehlikeli bir sıcaklık kuşağına girdiğini belirterek, iklim krizine karşı derhal somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Küresel gıda ve su güvenliği tehdit altında

Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino'nun dünya genelindeki toplumlar ve ekonomiler üzerinde ağır bir tahribat yaratacağı uyarısında bulunuyor. Güneydoğu Asya'da orman yangınlarının yayılması, Güney Amerika'da şiddetli taşkınların yaşanması ve Hindistan'da muson yağmurlarının zayıflaması şimdiden ciddi krizlere yol açıyor.

Dünya Gıda Programı, bu aşırı doğa olayının yaklaşık 50 milyon insanı akut açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını öngörüyor. İngiltere yönetimi ise hem art arda yaşanan sıcak hava dalgalarının ardından kuruyan su kaynaklarını korumak hem de kışın yaşanabilecek sel risklerini yönetebilmek amacıyla 1992 yılından bu yana ilk kez yeni baraj ve su havzası inşaatı projelerini devreye sokuyor.