Volkswagen 2030 yılına kadar 100 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri ve Çinli rakiplerinin Avrupa pazarındaki yoğun baskısı nedeniyle tarihi bir tasarruf paketini devreye soktu.

Şirket yönetimi ve sendikalar arasında varılan uzlaşma neticesinde, daha önce kararlaştırılan 50 bin işten çıkarmaya ek olarak 50 bin pozisyonun daha kapatılması kesinleşti.

Böylece on yılın sonuna kadar grubun toplam istihdam kaybı 100 bine ulaşacak. Şirket yönetimi, personel yapısını mevcut ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirmenin grubun geleceği için zorunlu bir adım olduğunu açıkladı.

Ürün gamı daralıyor ve dört fabrika kapanma riski taşıyor

Tarihi dönüşüm planı yalnızca çalışan sayısıyla sınırlı kalmayacak; grup bünyesindeki otomobil modeli sayısı yarı yarıya azaltılacak.

Bentley, Audi, Porsche ve Skoda gibi önde gelen markaları çatısı altında barındıran otomotiv grubu, Almanya'daki üretim tesislerinde de köklü değişikliklere gidecek.

Hannover, Emden, Zwickau ve Neckarsulm kentlerinde bulunan dört üretim tesisinin 2030'lu yıllara kadar açık kalacağına dair herhangi bir garanti verilemeyeceği bildirildi.

Karar, 650 binden fazla çalışanı bulunan şirket bünyesinde büyük yankı uyandırırken, plan Volkswagen Denetleme Kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Piyasalardan karara olumlu tepki geldi

Finans çevreleri ve analistler, şirketin karmaşık yönetim yapısına rağmen bu büyüklükte bir dönüşüm üzerinde uzlaşma sağlanmasını kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Uzmanlar, küresel gelir fırsatlarının daraldığı ve Almanya'daki üretim maliyetlerinin yükseldiği bir ortamda atılan adımı gerçekçi ve şirketin uzun vadeli varlığı için zorunlu bir karar olarak nitelendirdi. Kararın ardından Volkswagen hisseleri işlem gününün başında yüzde 8 değer kazandı.

Otomotiv sektöründe küresel kriz derinleşiyor

Alman devinin attığı bu radikal adım, küresel otomotiv endüstrisindeki genel darboğazın boyutlarını da gözler önüne seriyor.

Özellikle Çin pazarındaki satışların düşmesi, kâr marjlarının erimesi ve Avrupa'daki kapasite fazlası sorunları sektördeki diğer üreticileri de olumsuz etkiliyor. Çin pazarında yaşanan gerilemenin yanı sıra jeopolitik gerginliklerin yarattığı aksamalar nedeniyle BMW'nin de yıllık kâr beklentilerini aşağı yönlü revize ettiği görülüyor.

Sektör genelinde yaşanan bu gelişmeler, Avrupa merkezli otomotiv devlerinin gelecekte çok daha sert rekabet koşullarıyla karşı karşıya kalacağına işaret ediyor.