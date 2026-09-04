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TRT Haber 04.09.2026 11:11

Girne'deki gemide can kaybı 12'ye yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Girne'deki gemide can kaybı 12'ye yükseldi

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