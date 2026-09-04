Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret

Emine Erdoğan'ı Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ne gelişinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ile diğer yetkililer karşıladı.

İlk olarak fidan üretim alanını gezen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen bitki türleriyle ilgili bilgi aldı.

Emine Erdoğan, daha sonra kendisinin himayelerinde yürütülen "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kapsamında 2024'te kurulan "Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi"ne geçti.

Ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu bahçede gezen Emine Erdoğan, ürünlerin yetiştirilme süreçlerine ilişkin bilgi aldı.

"Bugünkü hasadımızı yaptık"

Elindeki sepete domates, biber, patlıcan, şamama kavunu, fasulye ve mısır gibi ürünlerden toplayan Emine Erdoğan, "Bugünkü hasadımızı yaptık." dedi.

Daha sonra "Süs Bitkileri Üretim Merkezi"ne geçen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen türleri inceleyerek, bilgi aldı.

Emine Erdoğan, "iglo" şeklindeki "Topraksız Tarım Serası"na geçerek, burada "besin filmi tekniği" ile yetiştirilen marul, fesleğen, roka, maydanoz ve çilek gibi ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgilendirildi.

Anadolu'nun etnobiyoloji yolculuğuna çıkaran müzeyi gezdi

Ters sedir ağacı ile diğer peyzaj bitkilerinin olduğu alanı da inceleyen Emine Erdoğan, ardından Anadolu'nun zengin tarımsal biyoçeşitliliğini gözler önüne seren Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2024'te "özel müze" olarak tescillenen müzede, yabani hayvanlar ve kültür bitkileri, herbaryum örnekleri, tarım ürünlerinin etnobiyolojik yansımalarını yakından inceledi.

Ziyaretçilerini Anadolu'nun etnobiyoloji yolculuğuna çıkaran müzede Emine Erdoğan, "Şifa Veren Bitkiler: Doğanın Eczanesi", "Kokuların Gücü: Uçucu Yağ Taşıyan Bitkiler", "Tohumdan Damlaya: Yağ Elde Edilen Bitkiler", "Soframıza Lezzet Katanlar: Baharatlar ve Gıda Bitkileri", "Doğanın Altını: Buğday ve Tahıllar" gibi sanat galerilerinde sergilenen bitki ve gıda ürünleri hakkında bilgi aldı.

Orman, bozkır, çayır-mera gibi ekosistemlerde varlık gösteren bitki ve hayvan türlerinin sergilendiği alanı gezen Emine Erdoğan, doğal malzemelerden yapılan müzik aletleri, arkadiye seccadesi ve el dokuması halı gibi eserlerin olduğu bölümü de ziyaret etti.

Emine Erdoğan, müzenin kütüphanesindeki çocuklarla da bir araya geldi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret sonunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Emine Erdoğan'a, Türkiye'nin yerel buğdaylarının görsellerinin bulunduğu tabloyu hediye etti.

Türkiye Milli Botanik Bahçesi paylaşımı

Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da, Türkiye'nin yaşayan bitki hafızası Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etmekten memnuniyet duydum. Yurdun dört bir yanından nadir ve endemik türlerin bir araya getirildiği bu özel doğa ve bilim merkezinde, Anadolu'nun eşsiz florası bilimsel çalışmalarla korunup kayıt altına alınıyor. Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi, Süs Bitkileri Üretim Merkezi, Topraksız Tarım Serası ve Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi ile geleceğimiz için çok kıymetli bir değer. Ülkemizin bitki hazinesini korumak adına emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Türkiye Milli Botanik Bahçesi

Türkiye Milli Botanik Bahçesi, Anadolu coğrafyasının biyolojik mirasını gelecek nesillere eksiksiz aktarmak, nesli tehlike altındaki türleri koruma altına almak ve botanik biliminde uluslararası standartlarda bir araştırma üssü kurmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca 2023'te hayata geçirildi.

Türkiye'nin yaşayan bitki hafızasını inşa eden stratejik bir doğa ve bilim merkezi olan bahçe, yaklaşık 2 bin 200 dekarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise sayılı botanik merkezleri arasında yer alıyor.

Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nin en kritik bilimsel ayağını, "ex-situ (doğal yaşam alanı dışında)" koruma çalışmaları ve bünyesindeki "milli herbaryum" oluşturuyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki dağlardan, vadilerden ve kıyı şeritlerinden uzman botanikçiler tarafından toplanan bitki ve makromantar örnekleri, uluslararası kabul görmüş standartlarda preslenip dondurularak ve dijital veri tabanlarına işlenerek bu merkezde muhafaza ediliyor.

On binlerce örneğe ev sahipliği yapan bu arşiv, araştırmacılar için taksonomik, filogenetik ve ekolojik çalışmalarda başvurulabilecek temel bir referans kitaplığı işlevi görüyor.

Herbaryumun yanı sıra yerleşkede kurulan tohum gen bankası bağlantılı altyapılar, modern iklimlendirmeli araştırma ve üretim seraları ile fidanlıklar, nesli tükenme tehlikesi altındaki nadir ve endemik bitkilerin çoğaltılarak yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılmasına imkan sağlıyor.

Cumhuriyetin yüz yıllık birikimini yarınlara taşıyan yaşayan bir kültür ve eğitim alanı olarak kurgulanan ve bilimsel araştırmaların yanı sıra toplumla bağ kurmayı merkeze alan bahçe, "yaşayan bir çevre ve eğitim ekosistemi" modeliyle hizmet veriyor.

Bahçede bulunan Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi, sanat galerileri, geçici sergi salonları ve tematik eğitim atölyeleri, çocuklardan akademisyenlere kadar her yaştan ziyaretçiye doğa okuryazarlığı kazandırıyor.