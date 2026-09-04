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Gündem
TRT Haber 04.09.2026 10:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivas Kongresi ruhu Türkiye Yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivas Kongresi, Anadolu’da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivas Kongresi ruhu Türkiye Yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Sivas Kongresi'nin Anadolu'nun farklı cephelerinde faaliyet gösteren milli güçleri müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihî bir dönemeç olduğunu vurguladı.

Kongre ile Türk milletinin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceğinin ve birbirine kenetlenerek mücadeleye hazır olduğunun tüm dünyaya ilan edildiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti;

"Kongre tarihi bir dönemeçtir"

Sivas Kongresi, Anadolu’da farklı cephelerde faaliyet gösteren millî güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği; birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir.

Sivas Kongresi’nde hâkim olan millî birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye Yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor; bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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