İletişim Başkanı Duran: Sivas Kongresi bağımsızlık irademizin tüm dünyaya ilanıdır

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Sivas Kongresi'nin Milli Mücadele'ye ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda tarihi bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurguladı.

Sivas'ta alınan kararların ehemmiyetine dikkati çeken Duran, şu ifadeleri kullandı;

Milli Mücadelemize ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda tarihi bir dönüm noktası olan Sivas Kongresi, milletimizin hürriyet ve bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya bir kez daha ilanı olmuştur. Sivas’ta alınan kararlarla milletimizin kendi geleceğini tayin etme iradesi açıkça ortaya konulmuş; vatanın bütünlüğü ve milli bağımsızlık uğruna her türlü dayatmaya karşı mücadele etme kararlılığı güçlü bir şekilde vurgulanmıştır.

Sivas Kongresi’nin 107. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum.