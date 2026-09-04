FETÖ'cü Burkay Karatepe ile irtibatı olan 10 şüpheli gözaltına alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni delillere ulaşıldı.

Soruşturma çerçevesinde, Karatepe'den ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve yapılan teşhisler neticesinde; örgütle irtibatlı oldukları ve Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi yardım sağladıkları belirlenen şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Ekiplerce İstanbul ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, her iki ilde 5'er olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin, işlemleri yapılmak üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla'ya getirileceği bildirildi.