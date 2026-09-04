Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre, yarın yurdun büyük bölümünde güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü görülecek. Ancak Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri (Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda (Ardahan, Kars) gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Aynı zamanda Akdeniz Bölgesi’nde Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Isparta ve Mersin çevrelerinde de yerel yağışların etkili olması bekleniyor.

Yarın, en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 30, İstanbul'da 31, İzmir'de 34, Antalya'da 33 ve Diyarbakır'da 37 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Pazar günü

Pazar günü ise Akdeniz’deki yağışların etkisini kaybetmesi, buna karşın Karadeniz kıyı şeridinde yağışlı alanın genişlemesi bekleniyor. Sinop, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin hattı ile Doğu Anadolu’nun en doğusundaki Kars, Ardahan, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise açık ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Pazar günü Antalya’da sıcaklığın hissedilir derecede artarak 39 dereceye çıkacağı, Ankara ve İstanbul’un ise 31 derece seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Üç büyük ilde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta sonu üç büyük ilde az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. İstanbul'da hava sıcaklığının hem cumartesi hem de pazar günü 31 derece olması beklenirken, gökyüzünün az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Başkent Ankara'da cumartesi günü 30 derece seviyelerinde seyredecek sıcaklığın pazar günü 31 dereceye yükseleceği, havanın ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. İzmir'de ise güneşli ve açık bir havayla birlikte cumartesi günü 34, pazar günü ise 35 derecelik sıcaklık değerlerinin etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle sağanak beklenen bölgelerde ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.