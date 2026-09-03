İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirilirken, olay sırasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç.'nin yakalanması için Sultanbeyli'de operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sırasında şüpheli, görevli polis ekiplerine ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine Berkan Ç. etkisiz hale getirildi.

Olay sırasında 1 vatandaş yaralanırken konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.