Açık 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.09.2026 23:41

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç., Sultanbeyli'de düzenlenen operasyon sırasında polise ateş açtı. Karşılık verilmesi üzerine şüpheli etkisiz hale getirilirken, 1 vatandaş yaralandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirilirken, olay sırasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç.'nin yakalanması için Sultanbeyli'de operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sırasında şüpheli, görevli polis ekiplerine ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine Berkan Ç. etkisiz hale getirildi.

Olay sırasında 1 vatandaş yaralanırken konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
DEAŞ İstanbul Valiliği Polis Terör Saldırısı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Girne'de alabora olan gemiden kurtulan gençler korku dolu anları anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:32
ABD Gizli Servisi'nin bazı güvenlik politikalarını yıllardır güncellemediği ortaya çıktı
00:23
Şırnak'taki trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
00:29
Sinek beyninin haritası çıkarıldı: İnsan davranışlarının ve hastalıkların sırrı çözülebilir
00:20
BM'den son bin yılın en güçlü El Nino uyarısı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
00:15
Yapay zeka üretimi menü görselleri ters tepti: Müşteriler restorandan kaçıyor
00:10
Satürn'ün güney kutbunda gizemli ongen bulut yapısı keşfedildi
Bilecik'in yüksek kesimlerindeki renkli orman kuşları
Bilecik'in yüksek kesimlerindeki renkli orman kuşları
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI, milli güdüm kitleriyle hedefleri tam isabetle vurdu
Bayraktar AKINCI, milli güdüm kitleriyle hedefleri tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ