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Dünya
The Guardian 04.09.2026 00:17

BM'den son bin yılın en güçlü El Nino uyarısı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir

Birleşmiş Milletler, El Nino hava olayının tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla büyüdüğünü belirterek küresel sıcaklık rekorlarının kırılacağı uyarısında bulundu. Son bin yılın en büyüğü olması beklenen doğa olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olacağı tahmin ediliyor.

BM'den son bin yılın en güçlü El Nino uyarısı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Pasifik Okyanusu merkezli El Nino hava olayının hızla güçlendiğini ve son bin yılda kaydedilen en şiddetli seviyeye doğru ilerlediğini açıkladı.

Fosil yakıt kaynaklı küresel ısınmanın üzerine eklenen bu devasa ısı dalgasının, dünya genelindeki sıcaklık rekorlarını tamamen altüst etmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu birleşik etkinin 2027 yılını kaydedilmiş en sıcak yıl haline getireceğine kesin gözüyle bakıyor.

Küresel felaketler zinciri tetikleniyor

El Nino'nun yükselen sıcaklıkları şimdiden dünya genelinde yıkıcı sonuçlar doğurmaya başladı. Endonezya'daki devasa orman yangınlarının yayılması ve Hindistan'da hayati önem taşıyan muson yağmurlarının zayıflaması krizin ilk işaretleri olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki dönemde Avustralya'da yangın riskinin tırmanması, Güney Amerika'da ise şiddetli taşkınların yaşanması bekleniyor. Dünya Gıda Programı, bu aşırı hava koşullarının yaklaşık 50 milyon insanı doğrudan akut açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını öngörüyor.

Gezegenin daha önce tecrübe etmediği bir tehlike bölgesine girdiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri António Guterres, artık kaybedilecek bir anın bile kalmadığını ve iklim kriziyle mücadele yarışının mutlak surette kazanılması gerektiğini belirtti.

Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı

Pasifik üzerindeki rüzgar değişimlerinin deniz yüzeyini ısıtmasıyla atmosfere devasa miktarda enerji aktaran El Nino döngüsü, daha şimdiden olağan dışı sıcaklık sapmalarına yol açtı. Okyanusun merkezindeki yüzey sıcaklığı 30 yıllık ortalamanın 2,6 derece üzerine çıkarken, bazı derin su bölgelerinde bu farkın 8 dereceye kadar ulaştığı tespit edildi.

İklim modelleri, kasım ayında zirve noktasına ulaşacak sıcaklık sapmasının 4 dereceyi bulabileceğini gösteriyor. Mercan resifleri, ağaç halkaları ve tarihi kayıtlardan elde edilen veriler, son bin yıl boyunca El Nino'nun böylesi aşırı bir seviyeye hiçbir zaman ulaşmadığını ortaya koyuyor.

Tarımsal üretim ve gıda güvenliği tehlikede

Dünya Meteoroloji Örgütü, etkileri 2027 yılına kadar sürecek olan bu sürecin kuraklık, aşırı sıcaklar ve seller yoluyla hem toplumlara hem de küresel ekonomiye çok ağır bir darbe indireceği uyarısını yaptı. Aşırı hava olayları gıda fiyatlarını dünya çapında tırmandırırken, tarımsal verimliliği de doğrudan baltalıyor.

İngiltere gibi ılıman coğrafyalarda dahi art arda yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklığın ardından 2026 yılı, tarihin en verimsiz hasat dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, karbon salımı hızla düşürülmediği takdirde El Nino'nun körüklediği bu yıkıcı döngünün önümüzdeki yıllarda çok daha vahim bir tablo yaratacağına dikkat çekiyor.

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Birleşmiş Milletler El Nino Hava Sıcaklıkları Dünya Meteoroloji Örgütü
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