Yapay zeka üretimi menü görselleri ters tepti: Müşteriler restorandan kaçıyor

Yiyecek-içecek sektöründe artan maliyetlerle mücadele eden işletmeler, profesyonel fotoğraf çekimlerine bütçe ayırmak yerine üretken yapay zeka araçlarına yöneliyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Restoran Birliği verileri, işletmecilerin yaklaşık yüzde 26'sının özellikle pazarlama süreçlerinde yapay zekadan yararlandığını ortaya koyuyor.

Ancak sokak lezzetlerinden kafelere kadar yayılan yapay zeka destekli menüler, tüketici cephesinde beklenenin tam aksine hayal kırıklığı ve güvensizlik yaratıyor. Gerçek dışı renk doygunlukları, lastik hissi veren dokular ve biçimsel gariplikler, müşterilerin bu görselleri "tüketilemez ve özensiz" olarak algılamasına neden oluyor.

Görsellerdeki gariplik tekinsizlik hissi uyandırıyor

Tokyo’da örümcek ağını andıran ekmeklerden Berlin’de plastiğe benzeyen makarnalara kadar dünyanın dört bir yanında viral olan görüntüler, insan zihninde derin bir rahatsızlık hissini tetikliyor. Bilim insanları bu tepkiyi, robotik alanında tanımlanan ve gerçeğe çok yaklaşan ancak ufak yapaylıklar barındıran nesnelerin insanda yarattığı ürpertiyi ifade eden "tekinsiz vadi" kavramıyla açıklıyor.

Almanya’daki Duisburg-Essen Üniversitesi araştırmacıları, insanoğlunun bozuk veya zararlı yiyeceklere karşı evrimsel olarak geliştirdiği biyolojik savunma mekanizmasının devreye girdiğini belirtiyor. Tüketiciler, doğala benzeyen fakat detaylarında terslik bulunan bir yiyeceği içgüdüsel olarak "güvensiz" kabul ediyor ve o restorandan uzak durmayı tercih ediyor.

Maliyet tasarrufu müşteri kaybına dönüşüyor

İşletmeler bütçeden tasarruf etmek amacıyla bu yola başvursa da internette alay konusu haline gelen veya yanıltıcı bulunan afişler ciddi ticari kayıpları beraberinde getiriyor.

Birçok restoran sahibi, yapay zeka ile hazırladıkları menü panoları nedeniyle sosyal medyada linç kampanyalarına maruz kaldıklarını ve asılsız olumsuz puanlamalarla cezalandırıldıklarını dile getiriyor.

Menüdeki kusursuz ve abartılı görselin tabakta karşılığını bulamaması da doğrudan bir yanıltıcı reklam tartışmasını gündeme taşıyor.

Samimiyet ve doğallık ön plana çıkıyor

Sektör temsilcileri, yapay zekanın personel vardiyaları veya maliyet hesaplamaları gibi arka plan operasyonlarında verimli olduğunu ancak tabağın kendisini pazarlamak için kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.

Uluslararası Mutfak Profesyonelleri Derneği yetkilileri, hiçbir işletmenin yapay zekanın ürettiği o gerçeküstü tabağı masaya koyamayacağına dikkat çekiyor.

Uzmanlar, yüksek bütçeli prodüksiyonlara gücü yetmeyen küçük işletmelere, yapay tasarımlar yerine cep telefonuyla çekilmiş sade veya el yazısıyla oluşturulmuş samimi menüleri tercih etmelerini öneriyor; zira müşterilerin sofrada aradığı temel duygunun lezzet ve güvenilirlik olduğu hatırlatılıyor.