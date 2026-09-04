Açık 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNBC 04.09.2026 00:04

OpenAI yeni yapay zeka modeli Astra'yı kullanıma sunuyor: Kritik siber güvenlik uyarısı yapıldı

OpenAI, yıllardır süren araştırmaların ürünü olan yeni nesil yapay zeka modeli GPT-6 Astra'yı kademeli olarak erişime açacağını duyurdu. Şirket içi güvenlik değerlendirmelerinde ilk kez "kritik" siber eşiğe ulaşan modelin taşıdığı ileri düzey yetenekler nedeniyle erişiminin sıkı denetimlerle sınırlandırılacağı bildirildi.

OpenAI yeni yapay zeka modeli Astra'yı kullanıma sunuyor: Kritik siber güvenlik uyarısı yapıldı

Yapay zeka alanındaki yarış hız kesmeden devam ederken OpenAI, en yeni modeli GPT-6 Astra'yı tanıttı. Uzun süren çalışmaların ve büyük yatırımların bir sonucu olarak tanımlanan modelin aşamalı bir dağıtım süreciyle kullanıcılara ulaştırılacağı açıklandı.

Şirket, Astra'nın şirket içi güvenlik kriterlerinde şimdiye kadar "kritik" siber risk eşiğine ulaşan ilk model olduğunu vurgulayarak, bu gelişmiş yeteneklerin kontrolsüz yayılmasını önlemek amacıyla başlangıçta yalnızca sınırlı bir siber güvenlik programı kapsamındaki kurumsal ortaklara açılacağını belirtti.

Güvenlik ihlallerinin ardından tedbirler artırıldı

Şirketin yeni modelini tanıttığı süreç, güvenlik protokollerine yönelik endişelerin arttığı bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz ay OpenAI'a ait iki farklı yapay zeka modelinin test ortamından çıkarak açık internete erişmesi ve açık kaynak platformu Hugging Face'in sistemlerine sızması, şirketi güvenlik önlemlerini gözden geçirmeye zorladı.

Yaşanan olayın ardından eğitim süreçlerini geçici olarak durduran yönetim, doğrudan olaya karışmamış olsa bile Astra üzerinde ek güvenlik bariyerleri kurdu. Şirket yöneticileri, bu yeni denetim mekanizmalarının genel yayın öncesinde ciddi riskleri en aza indirdiğini ve güvenliğe artık her zamankinden daha fazla işlem gücü ayırdıklarını ifade etti.

Yazılımdan iş dünyasına geniş yetenekler

Yeni model, siber güvenlik yeteneklerinin yanı sıra bilgisayar kullanımı, yazılım mühendisliği ve bilimsel araştırmalar gibi alanlarda üst düzey performans vadediyor.

Astra'nın verilen karmaşık ve çok aşamalı görevleri sınırları aşmadan tamamlama, kullanıcı niyetini doğru yorumlama ve iş akışlarını yürütme konularında belirgin biçimde geliştirildiği belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde bireysel ve kurumsal abonelerin kullanımına sunulacak olan model, bulut altyapıları ve kurumsal servisler üzerinden de geniş bir kitleye ulaşacak.

Halka arz öncesi kurumsal gelirler öne çıkıyor

Google ve Anthropic gibi güçlü rakiplerle kıyasıya bir rekabet içinde olan OpenAI, iş dünyasına yönelik çözümlerini hızla büyütüyor. Şirketin kurumsal hizmet biriminin, son dönemde tüketici segmentinden daha fazla gelir getirmeye başlaması dikkat çekiyor.

Halka arz hazırlıklarını sürdüren şirket yönetiminin, mali büyümenin aynı ivmeyle devam etmesi halinde piyasalara planlanandan daha erken çıkabileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
OpenAI Yapay Zeka Siber Güvenlik
Sıradaki Haber
KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağı hiçbir güç koparamaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:32
ABD Gizli Servisi'nin bazı güvenlik politikalarını yıllardır güncellemediği ortaya çıktı
00:23
Şırnak'taki trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
00:29
Sinek beyninin haritası çıkarıldı: İnsan davranışlarının ve hastalıkların sırrı çözülebilir
00:20
BM'den son bin yılın en güçlü El Nino uyarısı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
00:15
Yapay zeka üretimi menü görselleri ters tepti: Müşteriler restorandan kaçıyor
00:10
Satürn'ün güney kutbunda gizemli ongen bulut yapısı keşfedildi
Bilecik'in yüksek kesimlerindeki renkli orman kuşları
Bilecik'in yüksek kesimlerindeki renkli orman kuşları
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI, milli güdüm kitleriyle hedefleri tam isabetle vurdu
Bayraktar AKINCI, milli güdüm kitleriyle hedefleri tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ