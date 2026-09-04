Yapay zeka alanındaki yarış hız kesmeden devam ederken OpenAI, en yeni modeli GPT-6 Astra'yı tanıttı. Uzun süren çalışmaların ve büyük yatırımların bir sonucu olarak tanımlanan modelin aşamalı bir dağıtım süreciyle kullanıcılara ulaştırılacağı açıklandı.

Şirket, Astra'nın şirket içi güvenlik kriterlerinde şimdiye kadar "kritik" siber risk eşiğine ulaşan ilk model olduğunu vurgulayarak, bu gelişmiş yeteneklerin kontrolsüz yayılmasını önlemek amacıyla başlangıçta yalnızca sınırlı bir siber güvenlik programı kapsamındaki kurumsal ortaklara açılacağını belirtti.

Güvenlik ihlallerinin ardından tedbirler artırıldı

Şirketin yeni modelini tanıttığı süreç, güvenlik protokollerine yönelik endişelerin arttığı bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz ay OpenAI'a ait iki farklı yapay zeka modelinin test ortamından çıkarak açık internete erişmesi ve açık kaynak platformu Hugging Face'in sistemlerine sızması, şirketi güvenlik önlemlerini gözden geçirmeye zorladı.

Yaşanan olayın ardından eğitim süreçlerini geçici olarak durduran yönetim, doğrudan olaya karışmamış olsa bile Astra üzerinde ek güvenlik bariyerleri kurdu. Şirket yöneticileri, bu yeni denetim mekanizmalarının genel yayın öncesinde ciddi riskleri en aza indirdiğini ve güvenliğe artık her zamankinden daha fazla işlem gücü ayırdıklarını ifade etti.

Yazılımdan iş dünyasına geniş yetenekler

Yeni model, siber güvenlik yeteneklerinin yanı sıra bilgisayar kullanımı, yazılım mühendisliği ve bilimsel araştırmalar gibi alanlarda üst düzey performans vadediyor.

Astra'nın verilen karmaşık ve çok aşamalı görevleri sınırları aşmadan tamamlama, kullanıcı niyetini doğru yorumlama ve iş akışlarını yürütme konularında belirgin biçimde geliştirildiği belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde bireysel ve kurumsal abonelerin kullanımına sunulacak olan model, bulut altyapıları ve kurumsal servisler üzerinden de geniş bir kitleye ulaşacak.

Halka arz öncesi kurumsal gelirler öne çıkıyor

Google ve Anthropic gibi güçlü rakiplerle kıyasıya bir rekabet içinde olan OpenAI, iş dünyasına yönelik çözümlerini hızla büyütüyor. Şirketin kurumsal hizmet biriminin, son dönemde tüketici segmentinden daha fazla gelir getirmeye başlaması dikkat çekiyor.

Halka arz hazırlıklarını sürdüren şirket yönetiminin, mali büyümenin aynı ivmeyle devam etmesi halinde piyasalara planlanandan daha erken çıkabileceği belirtiliyor.