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Dünya
AA 03.09.2026 22:40

İngiltere'de 55 bin imzalı mektupta, Başbakan'dan İsrail'den hesap sorması istendi

İngiltere'de Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), yeni Başbakan Andy Burnham'dan İsrail'e Gazze'deki suçları nedeniyle hesap sormasını isteyen 55 bin imzalı mektubu Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya sundu.

İngiltere'de 55 bin imzalı mektupta, Başbakan'dan İsrail'den hesap sorması istendi

Ülkede Filistin'e destek eylemleri ve lobi faaliyetleriyle tanınan PSC'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan görüntülere göre PSC Başkan Yardımcısı Ryvka Barnard, ünlü oyuncu Juliet Stevenson ve Britanya Filistin Komitesi Başkanı Sara Husseini, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya dün 55 bin imza bulunan mektubu teslim etti.

Mektubun temmuzda göreve başlayan Başbakan Burnham'a hitaben yazıldığını kaydeden Barnard, Burnham'ın uluslararası hukuku ve Filistinlilerin haklarını koruması gerektiğini belirtti.

"İngiltere'nin duruşunu değiştirmeye çağırıyoruz"

Barnard, Burnham'ın İsrail'den Gazze'de işlediği ve hala sürdürdüğü soykırım nedeniyle hesap sorması gerektiğini de bildirdi.

Husseini de tüm İngiltere halkının yeni hükümetin Filistinlilere yönelik politikasını değiştirip değiştirmediğini görmesi açısından yazılan mektubun önemli olduğunun altını çizdi.

Stevenson da açıklamasında, "Andy Burnham ve hükümetini, İngiltere'nin bu konudaki duruşunu değiştirmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

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