Astana’da “Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon” paneli düzenlenecek

İletişim Başkanlığı tarafından, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek TDT 13. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerde “Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon” başlıklı bir panel serisinin düzenlenmesi planlanıyor.

Panel serisinin ilki 4 Eylül 2026 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Astana’ta gerçekleştirilecek.

Panel, Uluslararası Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bayram moderatörlüğünde; Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, L.N. Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zhanat Momynkulov, L.N. Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talgat Moldabay ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Suat Beylur’un katılımıyla gerçekleştirilecek.

Program kapsamında eğitim, ekonomi, ulaştırma, enerji, bilim ve teknoloji, savunma sanayii, medya ve kültür başta olmak üzere mevcut iş birlikleri ile geleceğe yönelik fırsatların değerlendirilmesi planlanıyor.

Söz konusu panel programıyla TDT’nin bölgesel ve küresel ölçekteki görünürlüğünün artırılması, Türk dünyasının ortak vizyonunun farklı kamuoylarına aktarılması ve ülkeler arasındaki akademik, kültürel ve toplumsal etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca programda 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek TDT 13. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne ilişkin beklentiler ele alınacak.