İletişim Başkanı Duran'dan Eraslan için taziye mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sıddık Eraslan için taziye mesajını NSosyal hesabından paylaştı.

Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"1994-2009 yılları arasında üç dönem boyunca Çekmeköy Belediye Başkanı olarak görev yapan Sayın Avukat Sıddık Eraslan'ın vefatını teessürle öğrendim. Çekmeköy'e uzun yıllar hizmet eden, ilçenin gelişmesinde emeği bulunan merhum Sıddık Eraslan'a yüce Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."