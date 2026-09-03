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TRT Haber 03.09.2026 21:19

Filenin Sultanları yarı finalde

Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları yarı finalde

Türkiye - Almanya maç sonucu: 3-1 

1. set sonucu: 25-18

2. set sonucu: 22-24

3. set sonucu: 25-15

4. set sonucu: 25-22

Bakan Bak'tan Filenin Sultanları'na: Harikasınız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından, yarı finale yükselen Filenin Sultanları'na "Harikasınız" mesajını paylaştı.

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