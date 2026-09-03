Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ile eşi tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıktan serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin daha işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 zanlıdan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Başsavcılık, verilen adli kontrol kararına itiraz etti.

Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 32'ye yükseldi.

Ayrıca önceki dalgada adli kontrolle serbest bırakılan R.K'nin yeniden ifadesi alındı.

Son operasyonda gözaltına alınanlardan dalgıç polis Gürkan Gürdal ile Perihan Benzer tutuklanmış, dalgıç polisler A.K. ve V.İ'nin aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, polis dalgıçları Gürkan Gürdal, A.K. ve V.İ, soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün çocukları D.Ö, S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan Perihan Benzer gözaltına alınmıştı.

Şüphelilere isnat edilen suçlar

Soruşturma kapsamında Kahraman çifti "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli şekilde kasten öldürmeye yardım etme" suçlarından, Gürkan Gürdal "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve Perihan Benzer ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme", "nitelikli şekilde kasten öldürmeye yardım etme" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından tutuklandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan V.İ. ve A.K'ye "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından, D.Ö. ve S.Ö. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" ve "nitelikli şekilde kasten öldürmeye yardım etme" suçları isnat ediliyor.

Savcılık sonrası serbest bırakılan S.Ö. ile N.M.Ö. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" suçlarından gözaltına alındı.