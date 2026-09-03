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Dünya
TRT Haber 03.09.2026 18:20

Avrupa-Rusya hattında patlayıcı yüklü İHA gerilimi tırmanıyor: Peş peşe sert açıklamalar

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA bulunmasının ardından Avrupa ile Rusya arasındaki diplomatik kriz giderek derinleşiyor. Karşılıklı suçlamaların odağındaki olayda Almanya ve İngiltere Rusya'yı hedef alırken, Moskova suçlamaları reddederek sert misilleme adımları atacağını duyurdu.

Avrupa-Rusya hattında patlayıcı yüklü İHA gerilimi tırmanıyor: Peş peşe sert açıklamalar

Almanya'da patlayıcı yüklü olduğu değerlendirilen insansız hava aracının (İHA) bulunmasıyla başlayan gerilim tırmanıyor.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında bulunan düzenek, Berlin ile Moskova hattında tansiyonu en üst seviyeye taşıdı.

ABD istihbaratının söz konusu İHA'nın Rus askeri istihbaratına özgü nitelikler taşıdığını öne sürmesinin ardından Almanya, yaşananlardan doğrudan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Berlin'in kararlarına Moskova'dan sert tepki

Almanya, olay üzerine Rusya'ya yönelik diplomatik yaptırımlar devreye sokarak Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılacağını ve Berlin'deki kültür merkezi "Rus Evi" ile ilgili sözleşmenin feshedileceğini açıkladı.

Moskova yönetimi ise suçlamaları "uydurma ve temelsiz" olarak nitelendirerek Berlin'in iddialarına dair hiçbir somut kanıt sunmadığını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladivostok'ta düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, Almanya'nın attığı adımlara aynı şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

Lavrov, Berlin'deki Rus Evi'nin kapatılmasının ardından Rusya'da faaliyet gösteren Goethe Enstitüsünün Moskova, St. Petersburg ve Yekaterinburg'daki şubelerinin faaliyetlerine son verileceğini bildirdi.

Avrupa'nın Rusya'yı düşman olarak gördüğünü savunan Lavrov, "Kendimizi Avrupa'dan izole etmek istemiyoruz, Avrupa kendisini bizden uzaklaştırdı.

Batı diplomasiyi sadece yaptırımlar üzerinden yürütüyor" ifadelerini kullanarak, Almanya'nın sergilediği militarist yaklaşımın tüm Avrupa için tehlike yarattığını iddia etti.

İngiltere'den Londra'da Rus maslahatgüzara diplomatik nota

Kriz kısa sürede diğer Avrupa ülkelerine de sıçradı. İngiltere, Leipzig'deki olay nedeniyle Rusya'nın Londra Büyükelçiliği maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak olayı en güçlü şekilde kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya ile tam dayanışma içinde olunduğu ve saldırının "korkunç ve pervasız" bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, Rusya'nın müttefikler arasındaki birliği bozma girişimlerinin sonuçsuz kalacağı belirtilerek, ortak güvenliği hedef alan bu tür eylemlerin her düzeyde açığa çıkarılacağı vurgulandı.

Rusya'dan Avrupa'ya misilleme uyarısı

İngiltere'nin hamlesinin ardından Rusya, Londra ve diğer Avrupa başkentlerinin atacağı yeni adımlara karşılıksız kalınmayacağını açıkladı.

Bazı Avrupa ülkelerinin Rusya ile ilişkileri düzeltme çabalarının Almanya ve müttefiklerince baltalandığını savunan Moskova yönetimi, diplomatik baskı ve yaptırımlara karşı her türlü mukabil tedbirin masada olduğu uyarısında bulundu.

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Almanya Rusya İngiltere İnsansız Hava Aracı (İHA)
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