Putin, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşmaya varılması için şans olduğunu söyledi

Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu'nun genel oturumuna katıldı.

Oturumda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yanı sıra Moğolistan Başbakanı Nyam-Osoryn Uchral, Myanmar Devlet Başkanı Yardımcısı Nyo Saw, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Şüeşiang da yer aldı.

Forumda konuşan Putin, ABD'nin, Ukrayna krizinin çözülmesinin ardından Rusya ile ilişkilere odaklanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna’nın kendi aralarında anlaşmaya varması gerekiyor. ABD ve Çin dahil diğer ülkeler ise bu süreci desteklemeye hazır. Nihayetinde sorun, çatışmanın tarafları arasında çözülmeli. Bunlar da Rusya ve Ukrayna’dır. Bunun doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Meselenin çözümüne katkı sağlamaya çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Peki, çözüm için bir şans var mı? Bence var."

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rus sivil havacılığına yönelik tehditte bulunduğuna işaret ederek, "Bu, devlet terörünün tezahürü. Bu, barış görüşmelerinin yürütülmesi imkanlarını zorlaştırıyor. Buna sessiz kalan Ukrayna’nın Batılı müttefikleri, uluslararası terörizmin suç ortakları oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD tarafıyla temasların sürdüğünü dile getiren Putin, "Bu temasların süreceğini umuyorum. ABD ile tam formatlı ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yanayız ancak bu, sadece bize değil, Amerikan tarafına da bağlı. Trump, bu konuda ilgili. Bunun olumlu sonuçlara yol açacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, Ukrayna tarafıyla da istihbarat servisleri üzerinden temasların sürdürüldüğünü kaydetti.

"Seferberlik gerektirecek herhangi bir senaryo söz konusu değil"

Ukrayna ordusunun, Rusya'daki sivil altyapıya yönelik saldırılar düzenlediğini dile getiren Putin, buna karşılık verdiklerini belirterek, "Bu, Pandora'nın kutusunu açanlar açısından oldukça önemli bir sonuç ortaya çıkardı." dedi.

Ülkesinde vurulan petrol rafinerilerinin onarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaşan Putin, onarım çalışmalarının yüzde 10’luk kısmının kaldığını kaydetti.

Putin, Rusya'daki yakıt sorunuyla ilgili ise "Her şeye hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

Rusya'da yeni bir seferberlik dalgası başlatılacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Putin, bunun Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması milletvekili seçimleri öncesi "bilgi saldırısı" olduğunu vurguladı.

Putin, "Seferberlik gerektirecek herhangi bir senaryo söz konusu değil. Askeri personel sayımız açısından herhangi bir sıkıntımız yok." şeklinde konuştu.

Almanya’nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunduğu gerekçesiyle Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığını anımsatan Putin, "Almanya, fobileri nedeniyle Rus ve Alman vatandaşlarını, konsolosluk ve kültür hizmetlerine erişimden mahrum bıraktı. Berlin Büyükelçiliğimiz, vize, pasaport ve noter işlemleri konusunda görev üstlenecek." dedi.